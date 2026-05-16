Bilecik'te 250 üniversite öğrencisiyle 'Gençlik Ateşi' yakıldı

Bilecik'te 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 250 üniversite öğrencisinin katılımıyla 'Gençlik Ateşi' programı gerçekleştirildi.

Pelitözü Gölpark'ta Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Gençlik ateşinin yakılmasıyla başlayan programda öğrenciler, konserler ve halaylarla Gençlik Haftası coşkusunu hep birlikte yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gençler gönüllerince eğlenirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Öte yandan program kapsamında güvenlik tedbirleri de alındı. Etkinlik boyunca 2 asayiş timi ile 1 jandarma trafik timinin görev yaptığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı