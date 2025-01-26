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Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav İkramı Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav İkramı Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
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Bilecik'te asırlardır süregelen Şifalı Pilav İkramı etkinliği, Şeyh Edebali Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Vali Aygöl ve Milletvekili Eldemir, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan pilavı halka ikram etti.

Bilecik'te asırlardır sürdürülen bir gelenek olan Şifalı Pilav İkramı, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenirken, vatandaşlardan etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'te asırlardır sürdürülen bir gelenek yeniden hayat buldu. Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen "Şifalı Pilav İkramı" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milletvekili Halil Eldemir, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan pilavı vatandaşlara ikram etti.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar hem şifalı pilavdan tatma hem de bu kadim geleneğe tanıklık etme imkanı buldu. Vali Aygöl ve Milletvekili Eldemir, ikram sırasında halkla sohbet ederek bu geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen ve toplumda dayanışma ruhunu güçlendiren "Şifalı Pilav İkramı" etkinliği, cuma günleri Şeyh Edebali Külliyesi ve Ertuğrul Gazi Külliyesi'nde devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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