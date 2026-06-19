Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

Bilecik'te ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğal yaşamı izlemek ve kayıt altına almak amacıyla kurulan fotokapanlarda daha önce kurt, tilki, geyik, karaca ve tavşan gibi birçok yaban hayvanı yansırken, bu kez ayı ve domuzlar görüldü. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü'nde elde edilen görüntüler, bölgedeki ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösterirken, yaban hayatının korunmasının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür çalışmaların hem biyolojik çeşitliliğin takibi hem de kaçak avcılıkla mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Özellikle gece saatlerinde aktif olan bu hayvanların doğal davranışları, herhangi bir insan müdahalesi olmadan görüntülendi. Soğucakpınar Köyü çevresindeki ormanlık alanların, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaya devam ettiği ve bu zenginliğin korunması için çalışmaların süreceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı