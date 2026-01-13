Haberler

Kurt ve çakal aynı fotokapanda

Kurt ve çakal aynı fotokapanda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Gümüşdere Köyü'nde doğaseverler tarafından yerleştirilen fotokapan, çevredeki doğal yaşamı kaydetti. Fotokapan öncelikle bir çakalı, ardından ise bir kurdu görüntüleyerek bölgedeki ekosistemin zenginliğini gözler önüne serdi.

Bilecik'te doğaseverler tarafından köy çevresine yerleştirilen fotokapanda kurt ve çakal aynı görüntülendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü kırsalına doğaseverler tarafından fotokapan kuruldu. Köy çevresine yerleştirilen fotokapan, önce çakalı, ardından ise kurt görüntülemeyi başardı. Gecenin sessizliğinde kayda giren görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın canlılığını ve ekosistemin korunmuş yapısını ortaya koyarken, izleyenlerde büyük heyecan uyandırdı. Fotokapana yansıyan karelerde çakalın temkinli adımlarla ilerlediği, kısa bir süre sonra ise kurdun aynı güzergahtan geçtiği net şekilde görülüyor.

Pazaryeri kırsalında kaydedilen bu görüntüler, Bilecik'in sadece tarihi ve tarım yönüyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çeken bir il olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı