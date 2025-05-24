Bilecik'te Fidan Dikim Etkinliğiyle Çevre Bilinci Artırıldı

Bilecik'te Fidan Dikim Etkinliğiyle Çevre Bilinci Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliği çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikim teknikleri ve ağaçlandırmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çevre bilincini artırmak ve okul çevresini ağaçlandırmak amacıyla Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa Osmaneli Kaymakam Abdüssamed Kılıç da katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Osmaneli Orman İşletme Şefi Ersegün Alper tarafından öğrencilere fidan dikim teknikleri, ağaçlandırmanın önemi ve ormanları koruma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Alper ayrıca orman yangınlarıyla mücadele konusunda da öğrencileri bilinçlendirdi.

Fidan dikim programı sayesinde öğrenciler hem doğaya katkıda bulunurken hem de çevre sevgisini pekiştirme fırsatı yakaladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çöpü yerden al' dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş

"Çöpü yerden al" dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.