Bilecik'te Engelli Evde Bakım Hizmetinde Psikolojik Destek Devam Ediyor

Bilecik'te Engelli Evde Bakım Hizmetinde Psikolojik Destek Devam Ediyor
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Türkoğlu, hizmetin ruhsal destek imkanı da sağladığını belirtti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşların hanelerinde psikolojik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında, faydalanıcı hanelere psikolojik destek sağlanmaya devam ediyor.

İl Müdürü Türkoğlu, "Hizmetin yalnızca fiziksel bakım değil, aynı zamanda ruhsal destek imkanlarını da kapsıyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ailelerinin üzerindeki psikolojik yükü hafifletmek amacıyla bu hizmeti sürdürüyoruz. Psikolojik destek ekiplerimiz, bireysel ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını hanelerde gerçekleştiriyor. Projeyle engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
