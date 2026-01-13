Haberler

Bilecik'te engelli bireylerle gönül buluşması

Bilecik'te engelli bireylerle gönül buluşması
Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Katılımcılar, hazırladıkları ikramlarla sosyal dayanışmanın önemini vurguladı.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, engelli bireylerle gönül buluşması gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Seçkin Bilici, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Birlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı buluşmada, engelli bireylerin kendi emekleriyle hazırladığı ikramlar programa ayrı bir sıcaklık kattı. Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı programda, katılımcılar keyifli anlar yaşarken, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bu programda gönüller buluştu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
