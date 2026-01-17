Bilecik'te engelli bireylere doğum günü sürprizi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından engelli bireyler için doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın katılımlarıyla, engelli bireylerin doğum gününü kutlamak amacıyla görev yaptıkları iş yerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Düzenlenen sürpriz etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Engelli bireylerin özel günlerinde yanlarında olmayı amaçlayan etkinlikte, samimi ve sıcak görüntüler oluşurken, katılımcılar doğum günü sevincini birlikte paylaştı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Engelli bireylerimizin her zaman yanında olmak, onların mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu tür küçük ama anlamlı sürprizlerle yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - BİLECİK