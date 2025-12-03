Engelli bireyler çini sanatıyla hayallerini betimledi

Bilecik'te engelli bireyler için çini sanatı etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, engelli bireylerin sanatsal ifade gücünü desteklemeyi amaçlayan etkinliğe katıldı. Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından engelli bireylerin sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak ve özgün ifade alanları oluşturmak amacıyla 'Çini sanatı ile hayallerimizi betimliyoruz' etkinliği düzenlendi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katılım sağladı. Etkinlik kapsamında engelli bireyler, çini sanatının inceliklerini uygulama fırsatı bulurken, uzman eğitmenler eşliğinde kendi tasarımlarını oluşturdu. İl Müdürü Türkoğlu, etkinlik alanında katılımcılarla yakından ilgilenerek yapılan çalışmaları inceledi.

İlkay Türkoğlu, "Engelli bireylerimizin yaşamın her alanında görünür olması için çalışmayı sürdüreceğiz; onların yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur" dedi. - BİLECİK