Haberler

Bilecik'te emniyetten okul güvenliği buluşması

Bilecik'te emniyetten okul güvenliği buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, okul güvenliği ve eğitimde iş birliği kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, okul güvenliği ve eğitimde iş birliği kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nda, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile beraberindeki Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitimde iş birliği, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi ve okul çevrelerinde alınabilecek güvenlik tedbirleri ele alındı. Öğretmenlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, okul-veli-emniyet iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılırken, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik alınacak önleyici tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı