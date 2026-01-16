Bilecik'te emniyetten okul güvenliği buluşması

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, okul güvenliği ve eğitimde iş birliği kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nda, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile beraberindeki Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitimde iş birliği, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi ve okul çevrelerinde alınabilecek güvenlik tedbirleri ele alındı. Öğretmenlerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, okul-veli-emniyet iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılırken, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik alınacak önleyici tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - BİLECİK