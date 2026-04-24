Bilecik'te 'Ebeler Haftası' kapsamında buluşma

Bilecik'te 'Ebeler Haftası' kapsamında ebelerle buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Ebeler Haftası' dolayısıyla program düzenlendi. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, kurumda görev yapan ebelerle bir araya geldi. Programda ebelerin sağlık sistemindeki önemine, anne ve bebek sağlığının korunmasında üstlendikleri rolün büyük olduğu ifade edildi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan "Özverili çalışmalarıyla anne ve bebek sağlığına büyük katkı sunan tüm ebelerimizin haftasını kutluyorum. Sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olan ebelerimize emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

