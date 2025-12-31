Bilecik'te düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yapıldı

Bilecik genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kimlik kontrolleri ve gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - BİLECİK