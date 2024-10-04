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Bilecik'te Duyarsız Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

Bilecik'te Duyarsız Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu
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Bilecik merkezde bir sürücü aracını yol ortasına bırakarak trafik akışını bozdu. Okul çıkışında yaşanan bu olay, diğer sürücülerin tepkilerine yol açtı.

Bilecik'te bir duyarsız sürücü aracını yolun ortasına bırakıp giderken, trafiği tehlikeye soktu.

Bilecik merkez 1. OSB Kavşağı karşısındaki bir özel okul önünde okul çıkışı aracını kontrolsüz bir şekilde yol ortasına park eden 26 ADE 178 plakalı araç sürücü diğer sürülerin tepkilerine sebep oldu. Kavşaktan okulun bulunduğu yola giriş yapan araçlar bu araç yüzünden beklemek zorunda kalırken, bazı araçlar karayolu üzerinde kaldı. Osmaneli-Bilecik karayolu üzerinden gelen araçlara tehlike oluşturan bu kuyruk şans eseri bir kazaya sebep vermezken, duyarsız sürücü büyük tepki topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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