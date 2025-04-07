Bilecik'te Düğünde Dağıtılan Tarihi Geçmiş Meyve Suyu Tepkilere Yol Açtı

Bilecik'te düğünde dağıtılan tarihi geçmiş meyve suyu tepkilere neden oldu

BİLECİK - Bilecik'te bir düğün salonunda dağıtılan tarihi geçmiş meyve suyu tepkilere neden oldu.

Alınan bilgilere göre; dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Öğretmen Evi Düğün Salonu'nda bir düğünde yemeğin yanında çeşitli içecekler dağıtıldı. Meyve sularının son kullanma tarihinin 23 Ocak 2025 olması tepkilere neden oldu. Meyve sularının tarihine bakan davetliler duruma tepki gösterirken bakmayanlar ise meyve suyunu içti.