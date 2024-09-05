Bilecik'te Deneyap Öğrenci Seçme Sınavı Başarılı Öğrenciler Vali Aygöl'ü Ziyaret Etti

Bilecik'te düzenlenen Deneyap Öğrenci Seçme Sınavına giren başarılı öğrenciler Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.

Türkiye genelindeki sınava, E-Sınav yöntemiyle gerçekleştirildi. Sınavda; Türkçe, matematik, fen bilimleri, algoritma ve mantık soruları yer aldı. Bilecik'ten sınava katılan öğrenciler büyük bir başarı elde etti. Öğrenciler Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK