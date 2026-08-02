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Bilecik’te çocuklar polislik mesleğini yakından tanıdı

Bilecik’te çocuklar polislik mesleğini yakından tanıdı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çocuklar, polislik mesleğini yakından tanıdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çocuklar, polislik mesleğini yakından tanıdı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde spor faaliyetlerine katılan çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara polislik mesleği anlatılırken, güvenli yaşam konusunda çeşitli bilgiler verildi. Programda çocuklara 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılırken, Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinin amacı ve yürütülen çalışmalar aktarıldı. Polis ekipleriyle bir araya gelen çocuklar, merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, polislik mesleği hakkında bilgi edinerek keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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