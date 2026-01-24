Haberler

Bilecik'te çocuklar için kültürel gezi düzenlendi

Bilecik'te çocuklar için kültürel gezi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ara tatil kapsamında çocuklar için kültürel bir gezi düzenledi. Eskişehir'de farklı müzeleri ziyaret eden çocuklar, tarih ve sanatla iç içe bir deneyim yaşadı.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için kültürel gezi düzenlendi.

Ara Tatil kapsamında düzenlenen gezide çocuklar, Eskişehir'de Bal Mumu Müzesi, Cam Sanatları Müzesi (Mavi), Kedi Müzesi, Kurtuluş Müzesi ve Oya Müzesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen kültürel geziyle çocukların farklı mekanları tanımaları, yeni yerler keşfetmeleri ve kültürel birikimlerini artırmaları amaçlandı. Etkinlik süresince çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de müzeler aracılığıyla tarih ve sanatla iç içe bir deneyim yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bu anlamlı yolculukta çocuklarımız hem öğrenmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar