Vali Sözer, 'Çocuk Gelişimi Öğrencileri Materyalde Buluşuyor' etkinliğine katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Gelişimi Öğrencileri Materyalde Buluşuyor' etkinliğine katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından ders kapsamında hazırlanan eğitici materyaller okul öncesi eğitim alanında uygulamalı olarak kullanıldı. Matematikten sanata, oyundan dile kadar farklı gelişim alanlarına yönelik hazırlanan materyaller, anaokulu öğrencilerinin aktif katılımıyla uygulanarak öğrenme süreçlerine katkı sağladı. Etkinlik kapsamında 75 üniversite öğrencisi ile 7 farklı okuldan 260 anaokulu öğrencisi, gün boyunca bir araya gelerek eğlenerek öğrenme imkanı buldu. Etkinlik alanlarını dolaşarak çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, öğrenciler ve akademisyenlerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, yaptığımız her çalışmanın en kıymetli karşılığıdır. Üniversite öğrencilerimizin hazırladığı eğitici materyallerle çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkı sunan bu anlamlı çalışmada emeği geçen akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK