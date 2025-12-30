Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet kalitesi mercek altında alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Merkez Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kurumda sunulan hizmetlerin işleyişi, personelin çalışma alanları ve çalışma şartları ile fiziki ortamlar yerinde incelendi. Çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı. Ziyaret programı kapsamında ayrıca İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, il genelindeki tüm kuruluş müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sunulan hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. Onların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.