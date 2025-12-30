Haberler

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet kalitesi mercek altında

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet kalitesi mercek altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet kalitesini artırma amacıyla incelemelerde bulundu. İl Müdürü Nejat İlhan, sunulan hizmetlerin etkinliği ve personelin çalışma şartlarını değerlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet kalitesi mercek altında alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Merkez Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında kurumda sunulan hizmetlerin işleyişi, personelin çalışma alanları ve çalışma şartları ile fiziki ortamlar yerinde incelendi. Çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı. Ziyaret programı kapsamında ayrıca İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında, il genelindeki tüm kuruluş müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sunulan hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz. Onların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik