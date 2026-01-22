Bilecik'te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen kahvaltı programında çocuklarla bir araya geldi. Programa Kuruluş Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Etkinlik kapsamında çocuklara karne hediyeleri de takdim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygularının güçlenmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bizim önceliğimizdir. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız çalışmaların en anlamlı karşılığıdır" dedi. - BİLECİK