Haberler

Bilecik'te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programı

Bilecik'te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programı
Güncelleme:
Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programında çocuklarla bir araya gelindi. Protokol üyeleri çocukların taleplerini dinleyerek onlara karne hediyeleri takdim etti.

Bilecik'te Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kahvaltı programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen kahvaltı programında çocuklarla bir araya geldi. Programa Kuruluş Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Etkinlik kapsamında çocuklara karne hediyeleri de takdim edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri, aidiyet duygularının güçlenmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bizim önceliğimizdir. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız çalışmaların en anlamlı karşılığıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
