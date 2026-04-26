Bilecik'te çiftçilere tarımsal eğitim

Bilecik'te çiftçilere tarımsal eğitim
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde; zirai mücadele ilaçlarının reçetelendirilmesi, Tarım Sigortası (TARSİM) uygulamaları, anız yakmanın çevre ve toprak üzerindeki etkileri, toprak analizi ve tarımsal desteklemeler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim programında üreticilerin soruları da yanıtlanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Üreticilerimizin bilinçli ve sürdürülebilir tarım yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu tür eğitimlerle çiftçilerimizin hem verimliliğini artırmayı hem de doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Haberler.com
500

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!