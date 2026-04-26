Bilecik'te çiftçilere tarımsal eğitim

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde; zirai mücadele ilaçlarının reçetelendirilmesi, Tarım Sigortası (TARSİM) uygulamaları, anız yakmanın çevre ve toprak üzerindeki etkileri, toprak analizi ve tarımsal desteklemeler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim programında üreticilerin soruları da yanıtlanarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Üreticilerimizin bilinçli ve sürdürülebilir tarım yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu tür eğitimlerle çiftçilerimizin hem verimliliğini artırmayı hem de doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

