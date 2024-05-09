Bilecik'te Çift Sıra Park Eden Araçlar Trafiği Kilitledi

Bilecik'te yolun ortasına park edilen bir toptancı firmasına ait aracın sürücüsü 'pes' dedirtti.

Bilecik'te sıklıkla kullanılan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bilecik'te otopark sıkıntısı yaşanırken özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde araçların dar alana sağlı sollu park edilmesi nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. Cadde üzerinde karşılıklı park yapılırken ikinci sıra park yapan duyarsız sürücüler trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Buna bir de toptancı firmasına ait 43 BD 947 plakalı kamyonet eklenince trafik durdu. Kamyonetin arkasında bekleyen sürücüler dakikalarca korna çalarken çareyi geri gelmekte buldu. Küçük araçlar ise güçlükle aracın yanından geçerek yola devam edebildi. - BİLECİK