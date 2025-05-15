Bilecik'te Cami-Çocuk Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Cami-Çocuk Buluşması Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Çocuk Buluşması' programında çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile eğlenirken cami kültürünü de deneyimledi. İl Müftüsü Ahmet Dilek, etkinliğin cami ve çocuklar arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla Kayıboyu Camii'nde 'Cami- Çocuk Buluşması' programı düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Geleneksel Türk kültürünün önemli miraslarından Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Cami ve bölümlerinin tanıtıldığı programda miniklere, pamuk şeker, patlamış mısır ikramı yapıldı ve çocuklara eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir anı yaşatıldı. Programa İl Müftüsü Ahmet Dilek programda yaptığı konuşmada cami-çocuk buluşmalarının önemine dikkat çekerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren camiyle tanışmasının ve manevi atmosferi deneyimlemesinin büyük değer taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, cami ortamının çocuklara sevdirilmesi ve onların dini-manevi gelişimine katkı sunması açısından katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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