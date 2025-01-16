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Bilecik'te 'Bil-En' Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te 'Bil-En' Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 'Bil-En' projesinin öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını artırmadaki rolü ve yeni adımlar değerlendirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında "Bil-En" projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Vali Yardımcı Akın Ağca'nın yanı sıra "Bil-En" projesi değerlendirme toplantısına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve beraberinde İlçe Milli Eğitim müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını artırmayı hedefleyen "Bil-En" projesi kapsamındaki çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Projenin, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemede oynadığı rol vurgulanırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yeni adımlar değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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