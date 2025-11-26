Bilecik'te Bedelli Askerlere Su Verimliliği Eğitimi Verildi

Bilecik'te binlerce bedelli askere su verimliliği eğitimi verildi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören 2 bin 927 bedelli askere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Bilecik İl Tarım ve Orman yetkilileri eğitim verdi. Eğitimde, dünyada ve Türkiye'de su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekilirken, mevcut su kullanımının sürdürülebilir olmadığı ve iklim değişikliği ile kuraklığın gelecekte ciddi riskler oluşturduğu anlatıldı. Askerlere günlük yaşamda ve tarımda su tasarrufu, verimli kullanım, kaçakların önlenmesi ve doğru sulama teknikleri gibi pratik bilgiler aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman yetkilileri, "Eğitim sayesinde bedelli askerlerin, suyun önemi ve tasarruf yöntemleri konusunda bilinçlenmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK