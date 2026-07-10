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Bilecik'te Bağ Evinde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangında barakada baygın halde bulunan 70 yaşındaki E.A., hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

(BİLECİK) - Bilecik'te bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangında barakada baygın halde bulunan 70 yaşındaki E.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi'nde Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait bağ evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bahçedeki barakada baygın halde bulunan E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan E.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. E.A.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği kaydedelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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