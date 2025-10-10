Bilecik'te Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bilecik'in Yenipazar İlçesi'nde Karahasanlar ile Yumaklı köyleri arasında yürütülen asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçeye bağlı Karahasanlar Köyü ile Yumaklı Köyü arasında Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uçar, sahada görev yapan ekibe kolaylıklar diledi.

Kaymakam Uçar, "Yapılan hizmet bölge halkımız için önemli bir ulaşım yatırımı. Kırsal bölgelerimizde ulaşımın iyileştirilmesine yönelik yatırımlar devam edecek. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK