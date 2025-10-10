Haberler

Bilecik'te Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Güncelleme:
Yenipazar İlçesi'nde Karahasanlar ile Yumaklı köyleri arasında yürütülen asfaltlama çalışmaları, Kaymakam Mehmet Salih Uçar tarafından yerinde incelendi. Uçar, kırsal yolların iyileştirilmesine yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Bilecik'in Yenipazar İlçesi'nde Karahasanlar ile Yumaklı köyleri arasında yürütülen asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, ilçeye bağlı Karahasanlar Köyü ile Yumaklı Köyü arasında Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uçar, sahada görev yapan ekibe kolaylıklar diledi.

Kaymakam Uçar, "Yapılan hizmet bölge halkımız için önemli bir ulaşım yatırımı. Kırsal bölgelerimizde ulaşımın iyileştirilmesine yönelik yatırımlar devam edecek. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
