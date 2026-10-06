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Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Sözer başkanlığında yapıldı

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Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Sözer başkanlığında yapıldı
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Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında yapıldı. Toplantıda terör, organize suç, düzensiz göç, kaçakçılık, siber suçlar, trafik ve okul güvenliği ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Vali Faik Oktay Sözer'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki asayiş durumu ile güvenlik alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda; terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik güvenliği ile okul güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan ve alınması planlanan tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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