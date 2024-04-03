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Bilecik'te aracını yolun ortasına park eden sürücü tepkilere neden oldu

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Bilecik'te aracını yolun ortasına park ederek alışverişe giden sürücü tepkilere neden oldu.

Bilecik'te otopark sıkıntısı yaşanırken özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde araçların dar alana sağlı sollu park edilmesi nedeniyle ara ara trafik durma noktasına geliyor. Cadde üzerinde sağlı sollu parkın yanı sıra 11 ABM 411 plakalı hafif ticari araç sürücü aracını yol ortasına park ederek, alışverişe gitti. Bu esnada trafik akışı dururken, sürücüler uzun uzun klakson çaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hükümet Bilecik Trafik Yerel Güncel Haberler

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