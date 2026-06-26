Bilecik'te anız yangını

Bilecik'te meydana gelen anız yangını zamanında müdahaleyle anında söndürüldü.

Olay; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir anız tarlasından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye jandarma ve Orman İşletme Şefliği bağlı personelleri sevk edilirken, yangına zamanında müdahale edildi. Alevler ormanlık alana ilerlemeden kısa sürede söndürülürken, yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı