Bilecik'te Anaokulu Öğrencileri Mahalle Muhtarı ile Bayramlaştı

Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi'nin Mahalle Muhtarı İlhami Çınar, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerini mahalle konağında ağırladı.

Minik öğrenciler, öğretmenleri ve Okul Müdürü Asiye Gözü Yaşlı'nın öncülüğünde, Muhtar dedelerinin elini öperek bayramlaştı.

Mahalle konağında gerçekleşen etkinlikte, Muhtar İlhami Çınar duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bunlar geleceğin genç nesilleri, genç mimarları; ilimize ve vatanımıza faydalı evlatlar olacaklar. Yüce Rabbim başta sağlık ve hoşluk versin"

Etkinlik sırasında öğrencilere öğretmen Öznur Çolakoğlu da eşlik etti. Bu anlamlı ziyaret, mahallede birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, genç nesillerin toplumsal değerlere olan bağlılığını da gözler önüne serdi. - BİLECİK