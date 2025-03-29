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Bilecik'te Anaokulu Öğrencileri Mahalle Muhtarı ile Bayramlaştı

Bilecik'te Anaokulu Öğrencileri Mahalle Muhtarı ile Bayramlaştı
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İ İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerini mahalle konağında ağırladı ve bayramlaştı. Muhtar, geleceğin genç nesillerinin toplumsal değerlerine olan bağlılığını vurguladı.

Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi'nin Mahalle Muhtarı İlhami Çınar, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerini mahalle konağında ağırladı.

Minik öğrenciler, öğretmenleri ve Okul Müdürü Asiye Gözü Yaşlı'nın öncülüğünde, Muhtar dedelerinin elini öperek bayramlaştı.

Mahalle konağında gerçekleşen etkinlikte, Muhtar İlhami Çınar duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bunlar geleceğin genç nesilleri, genç mimarları; ilimize ve vatanımıza faydalı evlatlar olacaklar. Yüce Rabbim başta sağlık ve hoşluk versin"

Etkinlik sırasında öğrencilere öğretmen Öznur Çolakoğlu da eşlik etti. Bu anlamlı ziyaret, mahallede birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, genç nesillerin toplumsal değerlere olan bağlılığını da gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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