Bilecik'te okul öncesi öğrencileri 'Akıllı Tavşan Momo' müzikaline katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları' müzikali, okul öncesi öğrencileriyle buluştu. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı. Doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasını amaçlayan müzikalde, öğrencilere ormanların önemi ve çevreyi koruma bilinci çeşitli sahne performanslarıyla aktarıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinliğin çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Doğa sevgisi ve çevre bilincinin eğlenceli bir şekilde aktarıldığı etkinlikte miniklerimiz keyifli anlar yaşadı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı