Bilecik'te 'Akasya Operasyonu' ile 12 Dolandırıcı Gözaltına Alındı

Bilecik'te düzenlenen 'Akasya Operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı

BİLECİK - Bilecik'te vatandaşları telefonla arayarak, kredi başvurusu ile ilgili sorular sorularak dolandırıcılık yapan çete 'Akasya Operasyonu' ile çökertildi.

Bilecik Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne giden bir vatandaş kendisini telefonla arayan şahısların kredi başvurusu ile ilgili kendisine sorular yönelttiğini ve hesabından toplamda 350 bin 525 TL para aktarıldığını söyleyerek dolandırıldığını beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı bir araştırma yaparak, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı 'Akasya Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahısların üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahsın, ülkegenelinde meydana gelen 22 adet faili meçhul olayı da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 10'u serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.