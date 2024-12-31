Bilecik'te Aileyi Koruma Hedefli Toplantı Düzenlendi

Bilecik'te 'Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' İl koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz Başkanlığında İl Genel Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantı da ailenin korunması ve güçlendirilmesi 'Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hakkında il koordinasyon üyelerine, kaymakamların ve il müdürlerine bilgi verildi. Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz toplantı hakkında verdiği bilgide, "15 Mayıs 2024 tarihinde 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamuoyuna ilan edilen ailenin korunması ve güçlendirilmesi 5 stratejik amaç, 15 hedef ve 100 faaliyet çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışmalar düzenlenerek sağlıklı aileyi korumak ve güçlendirmek hedeflenmektedir" dedi.

"İl teknik kurulu oluşturularak toplantılar gerçekleştirilecektir"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise; "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi 'Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında İl koordinasyon kurulu toplantısı düzenledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele İl değerlendirme, izleme ve komisyonu toplantısı ve çocuk koordinasyon kurulu toplantısı ile gönüllü aile hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. İl koordinasyon kurulu tavsiyesiyle İl teknik kurulu oluşturularak toplantılar gerçekleştirilecektir" dedi. - BİLECİK