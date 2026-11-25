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Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda çocuklar ve aileleri sanatla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Ailemle Sanat Günü' etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Veliler ve öğrencilerin birlikte üretip eserler ortaya koyduğu etkinlikte, sanatın aile bağlarını güçlendirmesi ve okul-aile iş birliğinin artırılması amaçlandı.

"Bu tür etkinlikler aile bağlarını güçlendirirken çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlıyor"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte üretmesi, paylaşması ve sanatın bir parçası olması son derece kıymetli. Bu tür etkinlikler aile bağlarını güçlendirirken çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlıyor. Emeği geçen öğretmenlerimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı