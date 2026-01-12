Haberler

Bilecik'te aile ve toplum hizmetleri masaya yatırıldı

Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, aile ve toplum hizmetlerine yönelik 2025 yılı değerlendirme toplantısında projeleri ele aldı ve 2026 hedeflerini paylaştı.

Bilecik'te aile ve toplum hizmetlerine yönelik çalışmalar değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı değerlendirme sunumunu aldı. Düzenlenen değerlendirme toplantısında, yıl boyunca yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda ayrıca, 2026 yılına yönelik hedefler, planlanan projeler ve aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Aile ve toplum odaklı hizmetlerin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla atılacak adımlar değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aileyi ve toplumu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

