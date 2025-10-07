Bilecik'te Aile Eğitim Programı Kayıtları Başladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ailelere yönelik düzenlenen programın kayıtlarının başladığını açıkladı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, bakanlıkları tarafından aile bireylerinin bilinçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Modüler Aile Eğitim Programı'nın kayıtlarının başladığı söyledi. Türkoğlu, "Eğitimlerde kendini bilmek, doğum öncesi dönemden ergenliğe gelişim, aile içi iletişim, çocuk yetiştirme tutumları, yılmaz çocuklar yetiştirmek, sosyal medya, dijital oyunlar ve bilişim araçları, okul hayatı ve çocuk ile geleceğe sağlam adımlar gibi başlıklarda bilgiler verilecektir. Kayıtlarımız 10 Ekim 2025 tarihleri son bulacak olup, eğitimlere katılım tamamen ücretsizdir. Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitimler Sosyal Hizmet Uzmanı Hasan Adan tarafından gerçekleştirilecektir. Kayıt ve detaylı bilgi için Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurulabilir, 0 228 212 2035 numaralı telefondan bilgi alınabilir" dedi. - BİLECİK