Haberler

Bilecik'te Aile Buluşması Gerçekleştirildi

Bilecik'te Aile Buluşması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Mum dibini ışıtır' projesi kapsamında aile buluşması yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, programın önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Mum dibini ışıtır" projesi kapsamında aile buluşması gerçekleştirildi.

Programa Aile ve Dini Rehberlik Birimi (ADRB) personeli, eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, aile kavramının anlamı ve önemi üzerine sohbetler yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü'ne teşekkürlerini ileterek, katılımcılara da ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Buluşma, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Erdoğan'a BM zirvesinde dikkat çeken telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu

Otomobil piyasasının lideriydi! Dünya devi iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.