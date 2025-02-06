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Bilecik'te 'Açık Kapı' Ekipleri Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Bilecik'te 'Açık Kapı' Ekipleri Vatandaşları Ziyaret Ediyor
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Bilecik Valiliği'ne bağlı 'Açık Kapı' ekipleri, ilçe ve köylerde devletin sosyal destek hizmetlerini vatandaşa ulaştırmak amacıyla ziyaretlerde bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve dezavantajlı gruplara öncelik veren ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyip, taleplerine yönelik yönlendirmeler yapıyor.

Bilecik Valiliğine bağlı 'Açık Kapı' ekipleri ilçe ve köylerde vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini yerinde karşılanıyor.

Bilecik'te 'Açık Kapı' ekipleri ilçe ve köylerde vatandaşlara devletin şefkat elini her bireye hissettirmek adına özellikle yaşlılar ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak ziyaret ediyorlar. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen ekipler, "Açık Kapı birimlerine yüz yüze, e-Devlet, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden başvuru yapabilir' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, önümüzdeki süreçte köyler, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri ve eğitim kurumlarında ziyaretler devam edeceği yönünde bilgi aktarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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