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Bilecik’te 62 bin tonluk karpuz hasadı bekleniyor

Bilecik’te 62 bin tonluk karpuz hasadı bekleniyor
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Bilecik’in bu yıl 62 bin 176 ton karpuz hasadı bekleniyor.

Bilecik'in bu yıl 62 bin 176 ton karpuz hasadı bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde karpuz hasadı programına katılarak üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen Sözer, hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Sözer, hasat programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi çerçevesinde uygulanan "Toprakta İz Bırak, Geleceğe İyilik, İyi Tarımlı Osmaneli Karpuzu" projesi hakkında da bilgi aldı. Proje kapsamında üreticilere eğitimler verilirken, hasat öncesinde yapılan pestisit kalıntı analizlerinin tamamının temiz sonuçlandığı, projeye katılan üreticilerin 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' almaya hak kazandığı bildirildi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik genelinde 10 bin 64 dekarlık alanda sürdürülen karpuz üretiminden bu yıl 62 bin 176 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Mikroklima iklim özellikleriyle öne çıkan Osmaneli ilçesi ise yaklaşık 6 bin 360 dekarlık üretim alanı ve 44 bin 520 tonluk üretimiyle kentin karpuz üretiminin büyük bölümünü karşılıyor. Lezzetiyle birçok ile gönderilen Osmaneli karpuzu, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen analizlerin temiz sonuçlanması, üreticilerimizin güvenilir üretim anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesidir. Emeği geçen tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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