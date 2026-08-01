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Bilecik’te 24 sınıflı okul inşaatı yükseliyor

Bilecik’te 24 sınıflı okul inşaatı yükseliyor
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 24 sınıflı okul inşaatı yükseliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 24 sınıflı okul inşaatı yükseliyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden 24 sınıflı ilkokul binası inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplam 4 bin 87 metrekare inşaat alanına sahip okul, bodrum, zemin ve 3 kat olarak inşa ediliyor. Okulda 24 sınıfın yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyesi, fen dersliği, kütüphane, bilgisayar odası, faaliyet ve oyun odası, kantin-yemekhane, yaklaşık 100 kişilik çok amaçlı salon, mescitler, sığınak ve idari alanlar yer alacak. Kaba inşaat çalışmalarının sürdüğü projede temel imalatları ile bodrum ve zemin kat döşemeleri tamamlandı. Kaba inşaat çalışmalarının sürdüğü okulda temel imalatları ile bodrum ve zemin kat döşemelerinin tamamlandığı öğrenildi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Eğitim yatırımları, çocuklarımızın daha güvenli, modern ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bozüyük ilçemizde yapımı devam eden 24 sınıflı ilkokulumuz tamamlandığında eğitim altyapımıza önemli katkı sağlayacak. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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