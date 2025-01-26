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Bilecik'te 2025 Yılı Sağlık Yatırımları Açıklandı

Bilecik'te 2025 Yılı Sağlık Yatırımları Açıklandı
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2025 yılında Bilecik merkez ve çeşitli ilçelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar hakkında detayları paylaştı. Yeni psikatri merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonları gibi projelerle sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2025 yılında Bilecik'te gerçekleşecek olan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, merkez, Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde sağlık alanında yapılması planlanan 2025 yılı yatırımları açıklandı. Halil Eldemir, "2025 yılı yatırımları kapsamında; Bilecik merkezde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 bin metrekare kapalı psikiyatri merkezi kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda yine Bilecik merkezde Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) ve 112 ASHİ kazandırılacak. 2025 yılı içerisinde yine; Bozüyük'te 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Gölpazarı'nda 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Osmaneli'nde Haceloğlu Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB), Söğüt'te ise 50 yataklı Ertuğrul Gazi Devlet Hastanesi açılması planlanıyor" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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