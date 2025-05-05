Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Bilecik'te 05.05.2025 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu

Bilecik'te 05.05.2025 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 14 çift, 05.05.2025 tarihinde evlenmek için başvuruda bulundu. Nikah salonunda yoğunluk oluşurken çiftler, bu özel günü unutulmaz kılmayı amaçlıyor.

Bilecik'te evlenmek için aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Bilecik'te evlenmek için 3 adet 5 rakamının bir araya gelmesini bekleyen 14 çift, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Nikahı kıyılan Melek Kuşçu, Denizlili olduğunu anlatarak, "Burada hastanede çalışıyorum. Üç yıldır buradayım ve 3 yıldır da eşimle sevgiliyim. Bugünü özel bir gün olarak seçtik. 05.05.2025 unutmasın diye evlendik mutluyum" dedi.

"Ocak ayında bu tarihi aldık"

Melek Kuşçu ile evlenen Sabri Anıl Özen, "Melek ile tanıştığımız günden beri her günün bir önemi oldu. Bu evlenme tarihini almak için geçen Kasım ayında başvurduk ve Ocak ayının 2'sinde bu tarihi aldık. Çok mutluyuz. Bazı günler vardır kişiye anlam katan, bazı günler vardır o kişilerle anlam kazanan. Hem bize anlam katacak, hem de bizimle anlam kazanacak bir gün seçtik, mutluyuz" dedi.

"20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik kendilerine mutluluklar diliyorum"

Nikah Memuru Rahim Kök ise, "Bugün malum 05.05.2025 tarihinde öncesinde bizlere başvuruda bulanan 14 çiftimizin nikah akdini gerçekleştiriyoruz. Burada nikah yoğunluğumuz olduğundan dolayı kendilerine 20 dakika ara ile nikah sürelerini belirledik, kendilerine mutluluklar diliyorum" dedi.

"14 çiftimizin nikahını kıydık"

Diğer bir Nikah Memuru Mine Özgür Selen ise, 05.05.2025'in özel bir tılsımın özel olması sebebiyle tercih edilen bir tarih olduğunu anlatarak, "O yüzden de 14 tane çiftimizin nikahını kıydık. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho dahil bütün takımı gönderiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.