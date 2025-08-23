Bilecik Tarım Müdürü Yerel Çalışmaları İnceledi

Bilecik Tarım Müdürü Yerel Çalışmaları İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu. Yerel düzeyde sürdürülebilir tarımsal politikaların önemini vurguladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı ve Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kurum personelinden bilgi aldı.

Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirilen temaslarda, tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri, kırsal kalkınma projeleri ve çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. İl Müdürü Ayvalık, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda personelle istişarelerde bulundu. İl genelinde üretici odaklı politikaların önemine vurgu yapan Ayvalık, "Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği için yerel düzeydeki çalışmalar büyük önem taşıyor. İlçelerimizdeki teknik ekiplerimizle koordineli şekilde, üreticimize en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.