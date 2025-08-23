Bilecik Tarım Müdürü Yerel Çalışmaları İnceledi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Gölpazarı ve Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kurum personelinden bilgi aldı.

Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirilen temaslarda, tarımsal üretim, hayvancılık faaliyetleri, kırsal kalkınma projeleri ve çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. İl Müdürü Ayvalık, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda personelle istişarelerde bulundu. İl genelinde üretici odaklı politikaların önemine vurgu yapan Ayvalık, "Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği için yerel düzeydeki çalışmalar büyük önem taşıyor. İlçelerimizdeki teknik ekiplerimizle koordineli şekilde, üreticimize en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz" dedi. - BİLECİK