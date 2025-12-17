Rektör Kaplancıklı, başarılı sporcularla bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, farklı branşlarda başarı elde eden sporcu öğrencilerimizle üniversite personel yemekhanesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Rektör Kaplancıklı, öğrencilerin sportif faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, elde edilen başarıların üniversiteye gurur verdiğini ifade etti.

"Sporcu öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları bizleri motive ediyor ve gururla"

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Üniversite olarak her öğrencimizin akademik başarısının yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendini geliştirmesini destekliyoruz. Sporcu öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenadaki başarıları bizleri motive ediyor ve gururlandırıyor" dedi.

Yemeğe, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Emre Şenyüzlü, ilgili akademik ve idari birim yöneticileri, antrenörlerimiz ve öğrencilerimiz de programa katıldı.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK