Haberler

BŞEÜ 16'ıncı sıraya yükseldi

BŞEÜ 16'ıncı sıraya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı' kapsamında kabul edilen projelerle Türkiye genelinde 16. sıraya yükseldi. 17 proje destek alarak bu başarıyı elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 16'ıncı sıraya yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı' (ÜNİDES) 6'ıncı Dönem başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 6 bin 659 başvuru yapılırken, değerlendirme komisyonu incelemesi sonucunda 1 bin 378 proje destek almaya hak kazandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünün koordinasyonu ve desteğiyle hazırlanan projelerin 17'si desteklenmeye hak kazanarak üniversiteyi Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 16'ıncı sıraya taşıdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Başarılı projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve kulüp danışmanlarımızı gönülden tebrik ediyor; projelerinin başarıyla hayata geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar

Gece yarısı bomba yağdırdılar! Tahran'da şiddetli patlamalar
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

400 erkekle beraber oldu, şimdi ciddi bir problemi var
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok