BŞEÜ'den uluslararası iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Almanya'daki Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen ile hemşirelik alanında öğrenci ve personel değişimi için iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, uluslararası deneyim kazanımını artırmayı amaçlıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa'daki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Almanya'da bulunan Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen ile kurumlar arası iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma çerçevesinde, Hemşirelik alanında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek. Lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin yanı sıra öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetleri de yürütülecek. Anlaşma kapsamında her iki üniversite, AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ve uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmalarının sağlanmasını taahhüt etti. Böylece öğrencilerin ve akademik personelin uluslararası deneyim kazanmasının önü açılmış olacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Söz konusu iş birliği, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Bahadır Dinç'in girişimleriyle hayata geçirilmiştir. Bu yeni anlaşma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Avrupa'daki akademik ağlarını güçlendirirken; öğrenci ve personeline, Almanya'da Hemşirelik alanında köklü bir geleceğe sahip bir kurumda uluslararası akademik deneyim kazanma sunmaktadır. Üniversitemiz, küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
