Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Hayvancılık Eğitimi Projesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Sürdürülebilir Hayvancılık Eğitimi Projesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin partner olduğu SUSTRA projesi kapsamında hayvancılık ve gıda üretimi üzerine eğitim materyalleri hazırlanacak. Proje, çevrimiçi eğitim platformu ve mobil uygulama geliştirecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) partneri olduğu "Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production" (SUSTRA) Projesi kapsamında çoğaltıcı etkinlik düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) partneri olduğu SUSTRA Erasmus+ projesi kapsamında düzenlenen Çoğaltıcı Etkinlik, Bilecik Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte BŞEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen proje hedefleri ve sonuçlarını aktarırken, proje ekibinden Levent Burgu LMS sistemini tanıttı. Hırvatistan koordinatörlüğünde yürütülen ve 24 ay sürecek proje ile tarım ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik sürdürülebilir hayvancılık ve gıda üretimi odaklı eğitim materyalleri hazırlanacak. Proje kapsamında çevrimiçi eğitim platformu ve ücretsiz mobil uygulama da geliştirilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
