Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden İklim Değişikliği İçin Önemli Proje

Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Erasmus+ Programı kapsamında 'Mera Yönetimi ve İyileştirilmesinde İklim Akıllı Adımlar' projesi ile 250 bin Euro hibe aldı. Proje, 2025-2027 yılları arasında yürütülecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), "İklim Değişikliğine Karşı Kritik Adım Niteliğindeki Proje"si Erasmus+ Programı kapsamında aldığı 250 bin Euro hibe ile hayata geçiriliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında büyük bir başarıya daha imza attı. Üniversite, "Climate-Smart Steps in Grassland Management and Improvement" (Mera Yönetimi ve İyileştirilmesinde İklim Akıllı Adımlar) başlıklı proje ile 2025 yılında desteklenen 16 proje arasına girerek 250 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı proje hakkında yaptığı açıklamada, "2025-2027 yılları arasında yürütülecek projenin koordinatörlüğünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi üstleniyor. Proje; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Mut'un yürütücülüğünde, Prof. Dr. Zeki Mut ve Doktora Öğrencisi Levent Burgu'dan oluşan ekip tarafından hazırlandı. Projeye; Türkiye'den Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Adana Zirai Üretim İşletmesi'nin yanı sıra Avusturya, Polonya, İspanya ve Sırbistan'dan saygın enstitü ve araştırma kuruluşları (Raumberg-Gumpenstein Center for Education and Research Institute, Institute of Technology and Life Sciences, Extremadura Scientific and Technological Research Centre ve Institute of Animal Husbandary) ortak olarak katılıyor. Üniversitenin uluslararası iş birliği kapasitesini ortaya koyan 2025-1-TR01-KA220-VET000349844 numaralı projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Açılışın ardından proje ekipleri, Bilecik ili mera alanlarında ortak inceleme çalışmalarını tamamladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
