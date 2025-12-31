Haberler

BŞEÜ'den Lizbon Üniversitesi ile iş birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Portekiz'in Lizbon Üniversitesi ile Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile siyaset bilimi alanında öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Portekiz'in köklü yükseköğretim kurumlarından Instituto Superior de Ciencias Sociais e Polticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa - Lizbon Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Yüksek Enstitüsü) ile Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği İkili Anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında siyaset bilimi alanında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek. Lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin yanı sıra öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetleri de yürütülecek. Anlaşma çerçevesinde her iki üniversite, AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ile uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmaları sağlamayı taahhüt etti. Söz konusu iş birliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Görkem Altınörs'ün girişimleriyle hayata geçirildi. Anlaşma kapsamında ISCSP-ULisboa tarafında akademik iletişim noktası olarak Pedro Abreu (Mobility Office) belirlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda attığımız bu adım, öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için önemli fırsatlar sunmaktadır. Küresel akademik iş birliklerimizi kararlılıkla artırmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
